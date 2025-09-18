El capítulo de hoy de Eres mi Bien estuvo lleno de emociones intensas, confrontaciones y acercamientos románticos que dejaron a los espectadores al borde del asiento.

Uno de los momentos más tensos fue la discusión entre Sebastián y Fiorella. El joven no quería que ella modele para pagar la universidad, pero la joven decidió hacerlo en secreto. Frente a su regaño, Fiorella le respondió con firmeza: “Cómo ayudarme va a ser no respetar mis decisiones, déjame en paz”, dejando claro que no tolerará mentiras ni imposiciones.

Sin embargo, Sebastián tuvo un momento más tierno cuando conoció a Valeria, madre de Fiorella. Mostró preocupación por Toñito tras su secuestro y expresó con sinceridad: “Yo amo a Fiorella”, logrando finalmente la aprobación de la mujer.

Otro momento que emocionó a los fans fue la cercanía de Foncho y Rox, quienes despertaron juntos después de pasar la noche, consolidando su posible noviazgo. Rox quedó perpleja ante la confianza de Foncho: “Ya pues, mi amor”, dijo él, mientras ella disfrutaba de la cercanía.

La tensión romántica también estuvo presente entre Cayetana y Alan. Tras enterarse del acercamiento de Alan con Catalina, Cayetana mostró celos y se recostó en su hombro, diciendo: “Pero sigo siendo la favorita de tu mamá, ¿no?”, dejando en el aire un posible romance.

Por último, la visita de Mauricio a la bodega de Rebeca reveló secretos del pasado. La mujer recordó su tórrido romance con el padre del joven y exclamó: “Me llevaste al cielo y después me hundiste en el infierno”, dejando en evidencia un capítulo cargado de nostalgia y emociones ocultas.

Sin duda, este capítulo combinó romance, celos, secretos y confrontaciones, manteniendo a todos los fanáticos pendientes de lo que pasará en el próximo episodio de Eres mi Bien.

