En este capítulo de Eres mi Bien, la señora Rebeca queda impactada cuando Mauricio se presenta con su nombre y apellido. Al escuchar “Piaggio”, rápidamente surgen en ella recuerdos de un tórrido romance que tuvo con el padre del joven cuando era bailarina. Durante ese tiempo, él le regaló un collar y la invitó a salir y pasar la noche juntos.

Recordando esos momentos, Rebeca exclama: “Me llevaste al cielo y después me hundiste en el infierno”, mostrando cómo aquel romance marcó profundamente su vida.

¿Volverá a salir a la luz este pasado entre Mauricio y Rebeca? ¿Cómo reaccionará Mauricio al enterarse de lo que pasó con su padre? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien para descubrirlo.

