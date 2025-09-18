En el primer momento de este capítulo de Eres mi Bien, después del gran partido de fútbol, Poncho llegó a la casa de Rox para preguntarle si era verdad que quería ser su enamorada. Al principio, Rox se negó, pero pronto ambos olvidaron las palabras y decidieron darse un beso que parecía marcar el inicio de un noviazgo.

Más tarde, durante la cena, se vio a la pareja despertando después de haber pasado la noche juntos. “Es tarde, nos tenemos que ir”, dijo Rox, a lo que Foncho respondió “Ya pues, mi amor”, dejando a Rox perpleja y confirmando la tensión romántica entre ambos.

¿Será este el inicio oficial de su relación? ¿Cómo reaccionarán sus amigos al enterarse? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien para descubrirlo.

