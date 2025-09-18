En este capítulo de Eres mi Bien, Sebastián no quería que Fiorella modele para pagar la universidad, convencido de que ese mundo no es para ella. Sin embargo, la joven decidió hacerlo sin que él se enterara y terminó siendo regañada delante de todos en la universidad.

“Qué pena que tengamos que discutir por algo tan tonto, ese mundo está lleno de aprovechadores”, le dijo él, agregando “Por eso mismo me tomé la libertad de pagarte la boleta”.

Fiorella, visiblemente molesta, le respondió: “¿Qué hiciste? ¡No me toques!” y añadió con firmeza: “Cómo ayudarme va a ser no respetar mis decisiones, déjame en paz”.

¿Podrán superar esta discusión? ¿Cómo afectará la relación esta confrontación pública? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien para descubrirlo.

