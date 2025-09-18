En este capítulo de Eres mi Bien, luego de que Alan y Catalina se besaran y tuvieran su primera salida, Cayetana decide conversar con el galán. “Así que tú y Catalina, chaparon, ¡bien ah!”, le pregunta, a lo que él responde: “Recién nos estamos conociendo, me presentó a sus amigos motorizados”.

Cayetana, mostrando su lado más coqueto, añadió: “Pero sigo siendo la favorita de tu mamá, ¿no?”, mientras se recostó en el hombro del joven, quien también se siente cómodo con la cercanía.

¿Será este el inicio de un nuevo romance? ¿Cómo reaccionará Catalina si descubre este acercamiento? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien para descubrirlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!