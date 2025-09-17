El capítulo 23 de Eres mi Bien estuvo cargado de emociones, confesiones y escenas inesperadas que sorprendieron a todos los seguidores de la novela.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Alan y Catalina se dieron un beso frente a Meche, quien los descubrió desde la puerta y no dudó en reclamarle a su hijo: “¡Alan!, ¿no me vas a presentar a tu amiga?”.

Por otro lado, la cercanía entre ambos jóvenes siguió creciendo. En un paseo por el malecón, Alan le recitó un poema a Catalina, y ella le respondió emocionada: “Eres el poeta más tierno que he conocido”, dejando entrever que la relación podría estar tomando un rumbo más serio.

La celebración del barrio también dejó escenas memorables. Durante la jarana después del clásico, Emerson, emocionado y con unas copas encima, besó en la mejilla a Mauricio frente a Valeria y Rubén, desatando risas entre todos los presentes.

Además, la fiesta hizo que Rox se desinhibiera y, tras beber de más, le declarara su amor a Foncho en un audio. Sin embargo, al día siguiente, la joven no recordaba nada de lo sucedido, generando un divertido enredo.

Finalmente, la tensión se centró en Fiorella, quien decidió dar un paso importante: aceptó convertirse en modelo, aunque le ocultó esta verdad a Sebastián, enviándole un mensaje en el que decía que estaba “estudiando” para mejorar su promedio.

¿Aceptará Meche la relación de Alan y Catalina? ¿Cómo reaccionará Sebastián al descubrir la mentira de Fiorella? ¿Y qué pasará con la confesión de Rox a Foncho? No te pierdas lo que se viene en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!