En Eres mi Bien, la emoción del triunfo llevó a Rox a beber de más y, en medio de la jarana, decidió llamar a Foncho para confesarle sus sentimientos. La joven, pasada de copas, le envió un audio en el que se le declaraba, aunque él no pudo escucharlo en ese momento porque se encontraba dormido.

A la mañana siguiente, Foncho llegó directo a la casa de Rox para contarle lo que había pasado. La reacción de ella fue de completa sorpresa, pues no recordaba nada de lo que había hecho. Entre risas y reproches, él le dijo: “Las mujeres son difíciles, complicadas y bipolares, pero ayer me preguntaste si quería estar contigo”.

¿Podrá Rox asumir lo que realmente siente por Foncho? ¿Será este el inicio de una nueva historia de amor en Eres mi Bien? No te pierdas los próximos capítulos.

