En Eres mi Bien, la tensión se apoderó del encuentro desde el inicio. El exesposo de Valeria no quería que su rival amoroso asistiera, pero finalmente cedió. Mauricio llegó con dos bebidas de cortesía que fueron arrebatadas rápidamente por Rubén, marcando un primer roce entre ambos.

Aunque el pequeño Toñito se mostró inicialmente agradecido con el hombre que alguna vez le salvó la vida, todo cambió en cuestión de segundos. Cuando Mauricio quiso darle un apretón de manos, el niño lo rechazó fríamente y le dijo: “No te hagas ilusiones”, prefiriendo la compañía de su padre.

¿Podrá Toñito aceptar la relación entre su madre y Mauricio? ¿Logrará Rubén asumir que Valeria solo quiere ser feliz con su nueva pareja? No te pierdas lo que viene en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

Todos los capítulos de "Eres mi bien" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

El REACT EN VIVO de "Eres mi bien" con Daniella Acosta está disponible vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de "Yo Soy".