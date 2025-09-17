En el último capítulo de Eres mi Bien, la muchacha siguió el consejo de Cayetana y fue a una práctica de modelaje. Allí, una especialista la recibió, le explicó lo que debía hacer y, tras algunas pruebas, logró quedarse como modelo, iniciando así un nuevo camino en su vida.

Pero no todo fue alegría. Mientras vivía este momento decisivo, Sebastián la llamó para preguntarle dónde estaba y si podían verse. Ella, temiendo su reacción, le envió un mensaje de texto diciendo: “Estoy tratando de estudiar mucho para recuperar mi promedio”, ocultándole que había entrado al mundo del modelaje, algo que él no aprueba en absoluto.

¿Hasta cuándo podrá mantenerle este secreto? ¿Qué pasará cuando Sebastián descubra la verdad? No te pierdas lo que se viene en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!