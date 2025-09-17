En Eres mi Bien, la celebración se desbordó con cajón, cervezas y mucha algarabía. En medio del festejo, Emerson, bastante pasado de copas, decidió recitar un poema en honor a su equipo y luego animó a Mauricio a hacer lo mismo. Aunque al inicio se mostró tímido, este último terminó animándose.

Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Emerson, emocionado y entre risas, se acercó y le dio un beso en la mejilla a Mauricio, delante de Valeria y Rubén, quienes no pudieron evitar soltar una carcajada ante la ocurrencia.

¿Será este momento un motivo de tensión entre los protagonistas? ¿Cómo tomará Valeria este gesto de Emerson hacia Mauricio? No te pierdas lo que viene en los próximos episodios de Eres mi Bien.

