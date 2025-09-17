En Eres mi Bien, Catalina llegó temprano a la casa de Alan para salir juntos en motocicleta. El joven, entusiasmado por verla, incluso rechazó el desayuno de su madre para encontrarse con ella lo más rápido posible.

Al verse, ambos se dieron un apasionado beso sin percatarse de que Meche, la madre de Alan, los observaba desde la puerta. Incómoda y sorprendida, ella no dudó en intervenir y con tono molesto le dijo: “¡Alan!, ¿no me vas a presentar a tu amiga?”.

¿Aceptará Meche la relación de su hijo con Catalina? ¿Cómo reaccionará Alan ante la presión de su madre? No te pierdas lo que se viene en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!