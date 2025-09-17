En el capítulo 23 de Eres mi Bien, la joven llegó a la casa del muchacho para recogerlo y tuvo una breve conversación con Meche, su madre. Durante el diálogo, la motociclista le confesó que tenía bastante cuidado con las relaciones, refiriéndose a que todavía no eran enamorados oficialmente.

Pese a la tensión con la madre de Alan, ambos se dirigieron al malecón para compartir un momento íntimo. Allí, entre versos y complicidad, el joven le dedicó unas líneas y Catalina no dudó en halagarlo: “Eres el poeta más tierno que he conocido”, expresó con una sonrisa.

Ella incluso lo ayudó a escribir algunos poemas, reforzando la química que existe entre los dos. ¿Será este el inicio de un romance oficial? ¿Cómo reaccionará Meche ante esta cercanía? No te pierdas lo que pasará en

