En Eres mi Bien, la joven madre fue sincera con su exesposo y le confesó que actualmente mantiene una relación sentimental con Mauricio. A pesar de ello, Rubén no pierde la esperanza de recuperar el amor de Valeria y, con ese objetivo, la invitó a compartir un partido de fútbol con los vecinos. Aunque al inicio dudó, ella terminó aceptando.

Durante el encuentro, la cercanía entre ambos creció y en un momento clave, Rubén tomó la mano de Valeria, dejando ver sus intenciones de una posible reconciliación. Sin embargo, ella reaccionó con firmeza y aclaró la situación con una propuesta inesperada: “Sería un bonito gesto invitar a Mauricio a ver el partido juntos”, expresó, cortando cualquier ilusión.

¿Será este el inicio de una amistad sincera o todavía quedan sentimientos ocultos? ¿Cómo reaccionará Mauricio si descubre lo ocurrido? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien!

