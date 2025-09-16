En el reciente episodio de Eres mi Bien, la tensión llegó a su punto máximo cuando el jefe de la mafia que secuestró a Toñito le confesó a Valeria que su hijo había sido asesinado en un ajuste de cuentas.

La revelación desató la furia de la madre, quien fuera de sí le arrebató el arma al delincuente mientras gritaba entre sollozos: “¡Mi hijo, mi hijo!”. En un estado de ira incontrolable, estuvo a punto de disparar como venganza por lo que creyó una tragedia irreversible.

Mientras tanto, en otra parte de la casa, Rubén descubrió a Toñito atado en un cuarto oscuro, pero con vida. De inmediato, con ayuda de Mauricio, corrió a liberarlo y detener a Valeria antes de que cometiera un crimen que podría cambiarlo todo.

¿Logrará Valeria controlar su furia al reencontrarse con su hijo? ¿Qué nuevas amenazas enfrentarán ahora que Toñito volvió a estar a salvo? No te pierdas lo que pasará en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!