En Eres mi Bien, este hecho generó un inesperado acercamiento entre ambos, ya que Rubén, a pesar de ser rival en el amor, reconoció la valentía de Mauricio y le mostró gratitud. Sin embargo, la tensión no tardó en aparecer.

Rubén recordó que tiempo atrás ayudó a salvar la empresa de Mauricio de un robo sistemático que sufría desde hacía meses. Aunque el empresario quiso recompensarlo con un ascenso, el joven lo rechazó por orgullo, dejando claro cuáles son sus verdaderas prioridades: “Mi única recompensa se llama Valeria, ella y mi familia son mi prioridad”, expresó con firmeza.

Por su parte, Mauricio fue directo y no se guardó nada: “Yo amo a Valeria y no estoy dispuesto a dar un paso atrás, si estás pensando en reconquistarla, pierdes tu tiempo”, le advirtió con determinación.

¿Será este el inicio de una nueva rivalidad? ¿Podrá Valeria resistir entre los sentimientos de ambos? ¡No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!