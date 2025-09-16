En Eres mi Bien, Rubén y Mauricio unieron fuerzas para rescatar a Toñito, quien había sido secuestrado por la mafia. Tras momentos de angustia en los que incluso le dijeron a Valeria que su hijo estaba muerto, finalmente Rubén logró encontrarlo vivo y lo abrazó con fuerza.

La situación llevó a Valeria al límite, pues al creer que había perdido a su pequeño, enfureció, tomó un arma y apuntó contra el mafioso. Solo la aparición de Rubén con Toñito en brazos pudo detenerla de cometer un error irreversible.

Por otro lado, la tensión también se trasladó al ámbito familiar. Leticia, la madre de Mauricio, arremetió contra su hijo por arriesgar su vida por un niño que “no era suyo”. Sin embargo, él no dudó en responder: “Toñito estaba en peligro y no podía quedarme cruzado de brazos”, defendiendo además la lealtad de Rubén.

El amor también tuvo su espacio. Catalina sorprendió a todos al besar a Alan en pleno campus, justo frente a los ojos de Fiorella, quien observaba en silencio la escena.

Finalmente, la relación entre Valeria y Rubén parece haber dado un pequeño giro. Aunque ella dejó en claro que ahora está con Mauricio, aceptó la invitación de su ex a ver un partido con los vecinos, gesto que encendió rumores de una posible reconciliación.

¿Lograrán Valeria y Rubén recuperar su relación? ¿Qué pasará con Mauricio al enterarse de este acercamiento? ¿Y cómo reaccionará Fiorella tras ver a Catalina y Alan juntos? ¡Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!