En el nuevo episodio de Eres mi Bien, la tensión familiar creció cuando Leticia dejó en claro que no acepta la relación de Mauricio con Valeria ni mucho menos a la familia de ella, pues considera que no están a su “mismo nivel”.

Tras varios altercados, la mujer vio en las noticias que su hijo había participado en el rescate de Toñito junto a Valeria y Rubén, lo que la sacó de sus casillas. Entre gritos le recriminó: “Pudiste perder la vida por arriesgarte a rescatar a un hijo que no es tuyo”.

Lejos de disculparse, Mauricio reaccionó con firmeza y defendió a quienes estuvieron a su lado. “También lo hice porque Rubén fue quien ayudó a desmantelar el robo sistemático en mi empresa”, dijo, para luego remarcar: “Tenemos que estar agradecidos con él. Toñito estaba en peligro y no podía quedarme cruzado de brazos”.

¿Podrá Mauricio mantener su relación pese a la oposición de su madre? ¿Logrará Leticia aceptar a Valeria y a Rubén después de lo ocurrido? No te pierdas lo que pasará en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

