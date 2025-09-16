En Eres Mi Bien, Ricardo comienza a convencerse de que junto a Claudia puede formar mucho más que un buen equipo, sobre todo después de que ella lo presentara ante todos como el verdadero responsable de las obras sociales de la empresa.

Mientras tanto, Leticia pierde los estribos al enterarse de la infiltración de Rubén, Valeria y su hijo Mauricio; no solo enfurece con Valeria, también descarga toda su rabia contra su propio hijo, preguntándose con desesperación en qué momento se involucraron tanto en sus vidas.

Por otro lado, Rebeca revive con nostalgia sus años de gloria como vedette, contrastando con la realidad que hoy la tiene al frente de su pequeña bodega, mientras reflexiona sobre lo que pudo haber sido de su futuro. En paralelo, la tensión entre Alan y la misteriosa amiga de Cayetana llega a un punto sin retorno y finalmente ambos se dejan llevar por la pasión con un beso.

Todo esto ocurre mientras la situación más peligrosa avanza: Mauricio, Rubén y Valeria atraviesan momentos críticos, en los que la tensión sube a niveles extremos. Mientras hay una preocupante ausencia de Rubén y Valeria, Mauricio, que parecía protegido tras escudarse con una pistola, pasa de la aparente seguridad a ser directamente amenazado, quedando en un peligroso punto de quiebre que podría cambiarlo todo.

¿Qué pasará con Mauricio y su familia? ¿Podrá Leticia controlar su furia o sus acciones la llevarán a un nuevo límite? ¿Ricardo y Claudia darán el siguiente paso en su relación? No te pierdas el próximo capítulo de Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy, solo por Latina.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

