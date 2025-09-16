En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, la joven volvió a coincidir con él en la universidad. Tras un pequeño acercamiento, ella le reclamó por un romántico poema y él no dudó en responder: “Lo hice pensando en ti”.

Acto seguido, Catalina se dejó llevar por el momento y lo besó apasionadamente, sin percatarse de que Fiorella estaba observando todo desde atrás, impactada por la inesperada escena.

¿Será este el inicio de un nuevo romance? ¿Cómo reaccionará Fiorella tras presenciarlo todo? ¡No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien!

