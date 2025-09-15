En Eres Mi Bien, la tensión llega al límite cuando Valeria se viste de rojo, sensual y con una larga cabellera rubia, mientras la policía le coloca un micrófono para mantener la comunicación en todo momento.

Rubén y Mauricio conversan con la preocupación a flor de piel, hasta que Rubén le dice que ahora están en el mismo bando y pregunta si podía confiar en él. Mauricio no duda y responde con firmeza: están del mismo lado, se cuidarán mutuamente las espaldas y rescatarán a Toñito, logrando calmar a su cuñado.

La policía repite el plan: los tres entrarán camuflados y, una vez que logren la confesión de Jefry (uno de los jefes mafiosos más peligrosos) y todo esté asegurado, ellos intervendrán. Rubén le promete a Valeria que no le quitará los ojos de encima y le recuerda que “este es un plan sin retorno: salimos con Toñito o no salimos”. Mauricio lo respalda con determinación: “un Pacheco nunca duda”, a lo que él mismo añade con firmeza: “un Piaggio tampoco”.

¿Podrá Valeria lograr la confesión que necesitan? ¿Conseguirán rescatar a Toñito antes de que sea demasiado tarde? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

