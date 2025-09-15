En Eres Mi Bien, Valeria se disfraza con un traje rojo y una cabellera rubia para hacerse pasar por una peligrosa mafiosa de Lima Norte y así poder hablar cara a cara con el jefe de la organización que mantiene cautivo a Toñito. Su objetivo es lograr que confiese abiertamente el negocio ilegal que maneja y, sobre todo, que revele la ubicación exacta del pequeño.

Sin embargo, lo que parecía un encuentro controlado cambia radicalmente de tono cuando el jefe comienza a observarla con detenimiento. Mientras ella mantiene la calma intentando obtener información, él descubre el micrófono oculto en su ropa. Con una mirada penetrante y un gesto brusco, cambia de postura y se muestra sumamente agresivo, cuestionando a Valeria y dejándola en una situación crítica y al borde de ser descubierta.

¿Logrará Valeria salir de este peligroso cara a cara? ¿Podrá mantener su coartada sin que sospechen de su verdadera misión? No te pierdas lo que ocurrirá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

