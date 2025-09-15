En Eres Mi Bien, la calma de un día normal terminó en tragedia cuando Rubén y Toñito regresaban del colegio. Dos hombres, haciéndose pasar por ciudadanos que pedían ayuda para ubicarse, revelaron su verdadera identidad: eran sicarios. Tras golpear brutalmente a Rubén para impedirle reaccionar, secuestraron a su hijo y huyeron a toda velocidad en un carro.

Entre gritos desesperados, Rubén se levantó e intentó alertar al barrio llamando a su hijo con todas sus fuerzas. En ese instante, Mauricio llegó en su vehículo, comprendió rápidamente lo sucedido y sin dudarlo hizo subir a Rubén para iniciar una persecución contra los delincuentes que se llevaban a Toñito.

Mientras tanto, Valeria rompió en llanto y gritaba desesperada al ver la escena, siendo sostenida por Roxana y Meche, incapaz de soportar el dolor del momento.

¿Podrán Rubén y Mauricio alcanzar a los secuestradores y salvar a Toñito antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué destino les espera en este dramático giro de la historia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

