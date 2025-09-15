En Eres Mi Bien, la tensión creció cuando Sebastián discutió fuertemente con Fiorella, intentando prohibirle seguir adelante con su proyecto de modelaje.

Ella, indignada, le reclamó por querer imponerle reglas y dejó en claro que no se dejaría controlar. Ante su rechazo, Sebastián trató de justificarse, asegurando que solo buscaba protegerla: “No quiero que una persona tan linda como tú se meta a un mundo tan peligroso como ese. Si te pasa algo malo, yo me muero”. Sin embargo, Fiorella no se dejó manipular y reafirmó su decisión.

En medio de la tensión, el momento fue interrumpido por una llamada de Valeria, quien conmocionada le contó a su hija sobre el secuestro de Toñito, una noticia que cambiará por completo el rumbo de la historia.

¿Cómo reaccionará Fiorella tras enterarse de lo ocurrido? ¿Se unirá a su madre en la desesperada búsqueda de su hermano? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

