En Eres Mi Bien, la tensión continúa tras el secuestro de Toñito. Rubén y Mauricio pierden el rastro del vehículo en el que se llevaron al niño y, en medio de la angustia, Mauricio le pide a Rubén que confíe en él. De inmediato, llama a la policía y contacta directamente al comandante Peláez para acelerar la búsqueda.

Ambos llegan a la comisaría, pero el dolor de Rubén se desborda cuando se encuentra frente a uno de los capturados de la mafia. Fuera de sí, intenta golpearlo hasta hacerlo hablar, aunque varios agentes tuvieron que sujetarlo para detenerlo. A pesar de la presión, el delincuente se negó a soltar información sin un trato, dejando a todos sumidos en la incertidumbre.

¿Será capaz Rubén de mantener la calma? ¿Conseguirán Mauricio y la policía dar con el paradero de Toñito antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas lo que sucederá en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

