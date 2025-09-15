En Eres Mi Bien, Rubén y Mauricio siguen de cerca al hombre que se llevó a Toñito, informando a la policía de cada movimiento. Cuando lo ven alejarse del bar y con la guardia baja, deciden actuar: Mauricio lo inmoviliza con fuerza mientras Rubén lo golpea y lo presiona para que confiese dónde está el niño. Sin embargo, el secuestrador suelta una frase escalofriante: “Toñito ya fue”.

En paralelo, la tensión crece aún más dentro del bar. El jefe de la mafia apunta con una pistola a Valeria, exigiéndole que confiese quién la envió. Ella, firme y desesperada, solo logra preguntar por la ubicación de su hijo. Pero la respuesta la deja sin aliento: el jefe suelta una risa cruel y le dice que Toñito está muerto.

¿Será verdad lo que dicen los captores o solo buscan quebrar la esperanza de Valeria, Rubén y Mauricio? ¿Hasta dónde llegarán para rescatar a Toñito? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!