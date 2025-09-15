En Eres Mi Bien, la confesión del mafioso ha sacudido a todos, pero también abrió una puerta para actuar. Valeria se entera de todo lo revelado y no puede ocultar su desesperación, mientras que Rubén se niega a dar un paso en falso con la policía por temor a que le hagan daño a Toñito si descubren que los están persiguiendo.

Es ahí cuando Mauricio revela que Rubén tiene un plan y que Foncho podría ser la pieza clave para hacerlo realidad. Unidos por un mismo objetivo, Mauricio, Valeria y Rubén deciden arriesgarlo todo por rescatar al niño entre lágrimas y determinación.

¿Lograrán adelantarse a los mafiosos antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrá el plan secreto de Rubén ser la clave para salvar a su hijo? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!