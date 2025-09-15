En Eres Mi Bien, la desesperación de Rubén lo lleva a límites extremos en la comisaría. Tras perder el rastro de Toñito, el comandante Peláez le advierte con dureza que “si al niño le pasa algo, tú vas a la cárcel de por vida”. Aparentemente calmado, Rubén no soporta más la tensión y termina atacando al capturado en medio de todos.

El caos se desata en segundos: entre gritos y forcejeos, Rubén lo asfixia y el delincuente, sin poder resistir la presión, termina confesando el lugar donde ocultan a Toñito. Pero no solo eso: también revela el nombre del jefe de la organización y una inesperada debilidad que podría ser usada en su contra: las rubias.

¿Podrá esta información llevar a Rubén y a la policía hasta Toñito? ¿Será esta la pista definitiva para enfrentar al verdadero cabecilla de la mafia? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

