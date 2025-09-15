En Eres Mi Bien, el barrio entero se sacude cuando Rubén es interceptado por sicarios que, tras engañarlo y golpearlo, secuestran a su hijo Toñito. Desesperado, Rubén grita por ayuda y justo en ese momento llega Mauricio, quien al ver la situación lo sube a su auto para perseguir el carro donde se llevan al pequeño. Mientras tanto, Valeria queda destrozada y es contenida por Roxana y Meche.

Las horas se vuelven cruciales y el miedo crece. En la comisaría, Rubén enfrenta a un miembro de la mafia que se niega a hablar, hasta que bajo presión confiesa el lugar donde esconden a Toñito y revela que el jefe tiene una debilidad: las rubias. Con esa información, Valeria acepta un arriesgado plan para infiltrarse. Vestida de rojo y con una peluca rubia, recibe un micrófono de la policía para intentar arrancarle una confesión al líder criminal. Antes de la misión, Rubén le asegura: “Ahora estamos en el mismo bando… un Pacheco nunca duda”, a lo que Mauricio responde con firmeza: “Un Piaggio tampoco”.

Ya dentro del escondite, Valeria se hace pasar por una mafiosa de Lima Norte y logra acercarse al jefe, pero su plan se complica cuando él descubre el micrófono escondido y cambia radicalmente de actitud. Al mismo tiempo, Rubén y Mauricio logran interceptar a uno de los secuestradores. Lo reducen y lo golpean para que confiese, pero este, con frialdad, responde: “Toñito ya fue”.

A la par, Valeria se encuentra en una situación crítica: “¿Quién te mandó?”, le grita mientras la apunta con una pistola. Ella, en lugar de responder a sus demandas, solo pregunta por su hijo, pero recibe una respuesta devastadora: “Tu hijo está muerto”.

¿Será cierto lo que dice la mafia? ¿Podrá Valeria salir con vida de ese encuentro? ¿Lograrán rescatar a Toñito antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

