Eres Mi Bien capítulo 21 EN VIVO: Toñito es SECUESTRADO y Fiorella ATRAPADA en su relación
Inmediatamente después de Yo Soy, no te pierdas un capítulo lleno de giros y tensión.
En el nuevo episodio de Eres Mi Bien, Alan conocerá a una misteriosa motociclista que irrumpe en su vida y lo deja totalmente sorprendido desde el primer instante.
Por otro lado, Fiorella continúa cada vez más atrapada en la relación con Sebastián. Ella le confiesa que modelará para una amiga, pero él cambia de actitud de inmediato y le advierte con dureza: “ni loca vas a hacer eso”, mostrando un evidente y dañino arranque de celos.
Mientras tanto, Rubén vive el momento más angustiante de su vida. El pasado lo alcanza más pronto que nunca cuando dos miembros de la mafia que delató aparecen de repente, y a punta de cañón secuestran a Toñito, dejándolo en completo shock e impotencia al no poder defender a su hijo.
¿Qué pasará con Toñito? ¿Rubén logrará salvarlo? ¿Fiorella seguirá soportando el control de Sebastián? No te pierdas todos los detalles en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía