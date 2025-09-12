En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, la tensión llegó a su punto más alto cuando Sebastián sorprendió a Alan consolando a Fiorella tras confesar que había perdido su beca de estudios.

El joven no pudo contener la rabia y se lanzó contra su compañero. “Suelta a mi chica”, gritó furioso. Alan no se quedó callado y respondió de inmediato: “Por tu culpa perdió la beca”.

El ambiente explotó y ambos comenzaron a golpearse en plena universidad, mientras Fiorella, desesperada, pedía ayuda para detener la pelea.

En ese momento apareció Cayetana, quien intentó separarlos a toda costa. Sin embargo, Alan alcanzó a gritar con fuerza, lanzando un dardo directo a Sebastián: “Ella no te merece”.

¿Será este el inicio de una rivalidad sin retorno entre Alan y Sebastián? ¿Cómo reaccionará Fiorella tras ver a los dos peleando por ella? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!