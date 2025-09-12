En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Rubén estaba a punto de firmar su primer contrato de trabajo; sin embargo, todo se vino abajo cuando descubrió que el verdadero dueño de la empresa era Mauricio, su rival y actual pareja de su exesposa.

Al llegar a casa, el protagonista estalló de furia. “Me hiciste creer que Foncho era mi pata para que trabaje en su empresa”, lanzó entre gritos, dejando en shock a todos los presentes. La celebración que Valeria había preparado terminó en un completo desastre.

Molesto, continuó reclamándole a la madre de sus hijos. “¿Me vas a decir que no sabías que Mauricio estaba detrás de este contrato? Se han aprovechado de mi buena fe, se han burlado de mí y de mi hijo”, dijo visiblemente afectado.

Aunque Valeria aseguró que no tenía nada que ver con lo ocurrido, Rubén no le creyó. Entre lágrimas, se sintió profundamente herido y engañado, convencido de que todo había sido una trampa.

¿Podrá Valeria recuperar la confianza de Rubén? ¿Este malentendido marcará un antes y un después en su relación? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

