En el último episodio de la semana de Eres Mi Bien, por un lado, Valeria habló por teléfono con Mauricio tras el fuerte altercado con Rubén. El exesposo de Valeria descubrió que ella ahora trabaja con Mauricio, su rival.

Sin embargo, Valeria fue clara: “No me preocupa lo que piense Rubén, me preocupa lo que ha escuchado Toñito”, mostrando que lo único que le interesa es el bienestar de su hijo. Mauricio, por su parte, la apoyó y le aseguró que siempre estaría a su lado.

Mientras tanto, Alan se enfrentó a Sebastián luego de enterarse de que Fiorella perdió su beca, culpándolo de ser una mala influencia para su mejor amiga. La pelea terminó con Alan golpeado, lo que preocupó a su madre Meche, quien pidió a Emerson hablar con él. En esa conversación, Alan admitió que nadie podía igualar a Fiorella, pero Emerson le sugirió abrir los ojos hacia Cayetana, aunque el joven aseguró que solo la veía como amiga.

El episodio dejó en claro que los sentimientos ocultos, los conflictos familiares y las tensiones amorosas siguen marcando el rumbo de esta historia. No te pierdas de Eres Mi Bien.

