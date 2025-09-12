En Eres Mi Bien, Rubén se ha sentido traicionado debido a que cree que foncho fue el artífice de que él trabaje para Mauricio, a Quién considera su rival y su peor enemigo.

Mientras Rubén se levantó luego de que sintiera que Valeria lo traicionó, Foncho pasó la noche con Rox y en la mañana del día siguiente se encontraron.

“Tú y yo no tenemos nada que hablar, no me jures nada”, dijo Rubén. “Me enfrenté a una banda de contrabandista por ti”, dijo molesto Rubén.

“No tenía idea que Valeria era tu exesposa, siempre me hablaste de ella como la madre de tus hijos y de Mauricio como el blanquiñoso” dijo Foncho excusándose.

Rubén admitió que ambos tenían una gran amistad, pero finalmente se marchó sin seguir conversando con él.

¿Foncho recuperará el amor de Rubén? ¿Rubén se dará cuenta de la verdad? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

