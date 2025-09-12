En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, la situación se sale de control cuando tras una fuerte discusión, Sebas lanza un golpe directo al rostro de Alan, quien responde iniciando una pelea física frente a Fiorella, que desesperada intenta detenerlos entre gritos. Mientras tanto, David se prepara con entusiasmo y nervios para el concurso de baile de Francisca, probándose diferentes conjuntos y temiendo la reacción de su madre al verlo en televisión nacional.

Por otro lado, Fiorella sigue convencida de que Cayetana y Alan quieren apartarla de Sebastián, a pesar de asegurar que “se aman”. Sin embargo, Cayetana, al borde de la desesperación, le insiste en que lo que vive no es amor y que debe abrir los ojos cuanto antes.

El resentimiento de Rubén hacia Mauricio crece aún más y le deja claro a su padre que no firmará el contrato de trabajo fijo porque no puede trabajar para “el tipo que destruyó a su familia y se robó a SU mujer”. Ante ello, Vicente explota y le reclama, recordándole que en el fondo sabe que no es así.

Finalmente, Cayetana llega a la casa de Claudia y se encuentra con Ricardo y Miranda compartiendo momentos juntos, dejando a Miranda completamente atónita por la situación.

¿Logrará Fiorella comprender la verdad sobre Sebastián? ¿Qué pasará con Rubén y su decisión de no firmar el contrato? No te pierdas lo que sucederá hoy en Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

