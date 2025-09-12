En el capítulo 20 de Eres Mi Bien, Alan enfrentó las consecuencias de su pelea con Sebastián, luego de que se enterara que Fiorella había perdido la beca de estudios. El muchacho terminó con el ojo morado y, al verlo en ese estado, Meche pidió a Emerson que hablara con él para evitar más problemas.

En la conversación, Alan no ocultó su enojo: “Es un imbécil, papá, no le conviene”, refiriéndose al comportamiento de Sebastián. Su padre, con calma, trató de darle un consejo: “A todos nos llega un amor no correspondido”.

Dolido, Alan le respondió: “No hay ninguna chica como Fiorella”, pero Emerson no se quedó ahí y le lanzó una sugerencia inesperada: “¿Y tu amiga Cayetana?”. Aunque Alan descartó la idea asegurando que solo la ve como amiga, la semilla de la duda quedó sembrada.

¿Podría Alan llegar a fijarse en Cayetana? ¿Será este el inicio de un nuevo triángulo amoroso? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

