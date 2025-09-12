En el capítulo 20 de Eres Mi Bien, Cayetana tuvo una conversación muy directa con Fiorella, intentando convencerla de que su relación con Sebastián no es sana.

La muchacha, cegada por el amor, no dudó en defender a su pareja: “Yo no les he pedido que se preocupen por mí, Sebastián y yo nos amamos”, aseguró con firmeza.

Sin embargo, Cayetana no se quedó callada y le lanzó una advertencia clara: “Si yo estoy aquí es porque te quiero, eso no es amor”.

Las palabras no fueron bien recibidas y Fiorella reaccionó a la defensiva, incluso acusando a su amiga de tener otros intereses: “¿No será que tú quieres con Sebastián?”. Esa frase terminó por molestar a Cayetana, quien decidió retirarse del cuarto entre la incomodidad y la decepción.

¿Logrará Cayetana hacer que su amiga vea la realidad de su relación? ¿O Fiorella seguirá cegada por sus sentimientos? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

