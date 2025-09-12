En el capítulo 20 de Eres Mi Bien, Valeria conversó con Mauricio luego del altercado con Rubén, quien descubrió que en realidad estaba trabajando para su rival y actual pareja de su exesposa.

Durante la llamada, la mujer fue contundente: “No me preocupa lo que piense Rubén, me preocupa lo que ha escuchado Toñito”, demostrando que lo único que le importa es el bienestar de su hijo.

Más calmada, le agradeció al empresario por su apoyo en medio de la complicada situación: “Gracias por estar conmigo y sacarme una sonrisa en momentos como este”, expresó con emoción. Mauricio, por su parte, no dudó en reafirmar su compromiso: “Siempre que la necesites, voy a estar ahí para ti”.

¿Será que todo fue parte de un plan de Mauricio para acercarse más a Valeria? ¿Cómo reaccionará Rubén tras sentirse traicionado? No te pierdas lo que pasará en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

