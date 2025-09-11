En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Rubén vivió uno de los momentos más tensos de su historia: descubrió que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en trabajador de su peor enemigo, Mauricio.

La revelación llegó cuando Foncho los presentó, creyendo que sería un gran paso adelante. Pero el impacto fue inmediato: “¡Esto es una trampa!”, gritó Rubén, mientras acusaba a su amigo de traición. La tensión creció al punto de que Foncho, desesperado, intentó aclarar que nunca imaginó que el hombre con el que Rubén peleaba por el amor de su exesposa fuera el mismo Mauricio.

“Rubén Pacheco no se vende”, sentenció el protagonista, rechazando de plano cualquier vínculo. Mauricio, enfurecido, no se quedó callado y le recriminó a Foncho por mantener esa amistad, aunque finalmente reconoció la valentía de Rubén por lo ocurrido la noche anterior. Incluso le entregó un contrato listo para firmar, pero la respuesta fue negativa.

Ni las súplicas de Foncho, quien le rogó a su amigo que pensara en recuperar a su ex, lograron convencerlo. Esa insistencia solo desató más ira en Mauricio: “¿De qué lado estás tú?”, le gritó, aumentando la confusión y dejando a Foncho sudando frío y al borde del colapso.

¿Será este el fin de la relación entre Rubén y Foncho? ¿Podrá Mauricio controlar su rabia tras sentirse traicionado? No te pierdas lo que pasará en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

