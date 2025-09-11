En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Rubén llegó a su casa y se encontró con Foncho en la puerta, quien intentó convencerlo una vez más para aceptar el contrato. Sin embargo, él lo ignoró por completo y entró molesto.

El momento de tensión explotó cuando Rubén estalló con rabia: “Porque pienso en mi hijo, no quiero tu cochino trabajo”, dijo justo cuando Foncho trató de frenarlo para que no revelara la verdad. Acto seguido, tomó la palabra frente a todos: “Familia y queridos vecinos, lamento decirles que no hay celebración”.

La sorpresa se vino abajo. Los invitados comenzaron a retirarse, pero Valeria se quedó y lo encaró con incredulidad: “¿Tú lo planeaste todo, no?”, preguntó confundida. La reacción de Rubén fue brutal: mandó a todos a irse, rompió la decoración y, furioso, señaló directamente a su expareja: “Tú fuiste quien lo planeó todo, ¿cómo fuiste capaz de hacerme esto?”.

Valeria quedó en shock al escuchar la acusación.

¿Podrá Rubén reconciliarse con ella después de semejante escena? ¿Qué consecuencias traerá este estallido frente a los vecinos? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!