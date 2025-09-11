En el más reciente episodio de Eres mi Bien, el drama subió de nivel con la drástica reacción de Roxana frente a la insistencia de su “amiga”. Sin rodeos, la mujer echó de su casa a Lucía con su mochilita y la sacó a patadas, cansada de su presencia y sin querer escuchar más excusas.

La joven intentó suplicar para quedarse, pero la respuesta fue tajante. “¡No quiero saber nada de ti, lárgate ya!”, gritó Roxana, harta de la situación. Lucía, desesperada, trató de convencerla: “Solo déjame una semana hasta encontrar otro lugar, por favor”, pero su ruego no tuvo éxito.

Al verse rechazada, la muchacha cambió de tono y lanzó una amenaza: “Esto no se va a quedar así, me las vas a pagar”. Sin embargo, Roxana no se intimidó y, una vez sola, aseguró con firmeza: “Ella no sabe con quién se está metiendo”.

¿Será esta la última vez que veamos a Lucía en la vida de Roxana? ¿Cumplirá su promesa de venganza? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

