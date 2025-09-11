En el capítulo 19 de Eres Mi Bien, la tensión alcanzó su punto más alto con un giro inesperado en la vida de Fiorella, mientras que Rubén protagonizó un momento de furia frente a su familia y vecinos.

Fiorella recibió una devastadora noticia: perdió la beca universitaria por faltar a una exposición, a la cual decidió no asistir por estar con Sebastián. Incapaz de soportar la culpa, se lanzó a llorar en brazos de Alan, confesando que no sabía cómo enfrentar a su madre después de tanto sacrificio.

Alan, al verla destrozada, intentó consolarla y hasta amenazó con enfrentar a Sebastián si la había hecho sufrir. Pero en ese instante, Sebas llegó y, lleno de celos, lo encaró con furia: “¡Qué andas tocando a mi chica!”.

En paralelo, Rubén sorprendió a todos al rechazar el ofrecimiento de Foncho, dejando en claro que lo hacía pensando en su hijo: “Porque pienso en mi hijo, no quiero tu chochino trabajo”.

Foncho, intentando salvar la situación, interrumpió para evitar que los vecinos supieran la verdad, pero ya era tarde. Rubén, colérico, canceló la celebración, tiró la decoración y echó a todos de su casa.

El estallido llegó cuando acusó a Valeria de haber planeado todo en su contra, dejándola impactada y sin palabras frente a la escena.

Con un Sebastián cegado por los celos, una Fiorella hundida en la culpa y un Rubén dispuesto a destruir todo a su paso, el próximo capítulo promete más enfrentamientos, reproches y revelaciones que pondrán a prueba los vínculos entre los protagonistas.

