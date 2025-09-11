En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, Mauricio estuvo a punto de confesarle todo a Valeria sobre Rubén, pero terminó atrapado en sus propias emociones.

Durante la llamada, escuchó cómo ella hablaba ilusionada de la fiesta sorpresa que Vicente le estaba organizando a Rubén por haber conseguido trabajo, además, sobre el orgullo que sentía Toñito por su padre y el alivio de ella misma al ver que los pagos se aliviarían. “A mí me conviene que Rubén tenga trabajo”, comentó Valeria con una sonrisa que Mauricio alcanzó a percibir a través del teléfono.

El empresario quiso soltar la verdad, pero no pudo. En su lugar, inventó una excusa y cerró con un inesperado “Te quiero muchísimo”, ocultando que Rubén estaba a punto de convertirse en su trabajador.

Al colgar, la situación se volvió insoportable: Foncho se hundió en la desesperación hasta el punto de querer acabar con todo, y Mauricio, sintiéndose culpable, le confesó: “Al final voy a ser el malo de la película, tú deberías convencer a Rubén para que firme el contrato”.

¿Podrá Mauricio seguir cargando con este secreto? ¿Logrará Foncho convencer a Rubén sin derrumbarse? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

