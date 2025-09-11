En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Leticia apareció muy cercana a Vicente en un taxi, sonriendo y agradeciéndole nuevamente por aquella salida a la playa. Sin embargo, también dejó ver que esa experiencia le dio algunas ideas que no tardó en ejecutar: vengarse de sus amigas que la ignoraron tras el conflicto con Valeria.

Con un tono irónico, se presentó en el restaurante donde ellas estaban reunidas. “Qué sorpresa verlas por aquí”, dijo mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. Poco después, empezó a revelar los secretos más oscuros de cada una: “Que yo recuerde han sido capaces de muchas cosas, ¿ya no recuerdas que te metiste con el marido de Lourdes?”, lanzó sin reparos.

No conforme, continuó: “Tú no te acuerdas que cuando Raquel se estaba separando tú hacías cola por su marido?”. Luego apuntó hacia otra de ellas: “Y tú casi vas presa por lavado de dinero”.

Las acusaciones encendieron los ánimos y la discusión terminó en golpes, mientras Leticia grababa todo entre risas, disfrutando del caos que había provocado.

¿Hasta dónde llegará la venganza de Leticia? ¿Qué harán sus amigas ahora que quedaron expuestas? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!