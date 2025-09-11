En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Fiorella fue citada para conversar con las autoridades debido a sus repetidas inasistencias. Al llegar a la oficina, una asistenta le preguntó directamente si realmente le gustaba estudiar en la universidad. “Nosotros esperamos de nuestros becarios una excelencia académica y una conducta ejemplar”, señaló con seriedad.

La situación se tornó más grave cuando le hicieron ver que una de sus inasistencias había coincidido con una exposición importante. “Aquí veo una inexistencia a una exposición y eso se promedia con su ponderado, por lo que acaba de perder su beca”, le informaron de manera contundente.

Desesperada, la joven rompió en llanto y suplicó: “Yo ingresé en el primer puesto, mi promedio es alto, se lo suplico”.

A pesar de su insistencia, la directora fue firme y le recalcó la magnitud de su error, asegurándole que había muchos alumnos esperando esa oportunidad.

¿Será este el final del camino académico de Fiorella? ¿Podrá recuperarse de este duro golpe? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!