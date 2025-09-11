En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Fiorella no pudo contener más su dolor tras enterarse de la dura noticia: había perdido la beca universitaria por faltar a una exposición. Apenas vio a Alan, se lanzó sobre él llorando desconsoladamente.

Preocupado por lo que ocurría, él reaccionó de inmediato: “No me digas que Sebastián te hizo algo porque le parto la cara”, exclamó. Ella lo corrigió entre lágrimas: “Perdí la beca”. Entre sollozos, confesó: “Voy a destrozar el corazón de mi mamá que se ha esforzado tanto por sacarme adelante”, dejando ver lo consumida que estaba por la culpa.

Alan intentó calmarla y buscar una solución, pero la escena dio un giro inesperado con la llegada de Sebastián. Al verlos juntos, explotó de celos y gritó: “¡Qué anda TOCANDO A MI chica!”, encendiendo aún más las tensiones entre los tres.

¿Podrá Fiorella superar este golpe sin que su relación con Sebastián se rompa? ¿Hasta dónde llegará la rivalidad entre Alan y Sebas? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

