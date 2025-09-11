En Eres Mi Bien, la tensión crece y los secretos salen a la luz. Roxana, cansada de la situación, le dice crudamente a Lucía: “te largas de mi casa ahora”, dejando claro que ya no soporta más su presencia. Mientras tanto, Fiorella enfrenta las consecuencias de sus descuidos en la universidad y, tras faltar a la exposición, pierde la beca que tanto le costó mantener.

Por otro lado, Valeria no cree que Rubén haya conseguido un trabajo fijo, aunque pronto se lleva una sorpresa. Foncho, ajeno a la verdad, presenta orgulloso a Mauricio al “hombre del momento”, el que desenmascaró a los trabajadores corruptos: Rubén.

Sin embargo, al entrar en la oficina, la felicidad de Rubén se borra al instante al descubrir que el dueño de la empresa para la que trabaja es nada menos que Mauricio, el nuevo pretendiente de Valeria. Ambos se quedan mudos, llenando el ambiente de tensión y sorpresa.

En paralelo, Vicente y Toñito disfrutan de tiernos momentos de abuelo y nieto, sin imaginar que el peligro acecha. Las consecuencias del acto de valentía de Rubén comienzan a sentirse, pero todo parece indicar que no caerán directamente sobre él, sino sobre las personas que más ama.

¿Logrará Roxana finalmente librarse de Lucía? ¿Podrán Rubén y Mauricio manejar el inesperado reencuentro? ¿Qué riesgos traerán las represalias contra los más cercanos a Rubén? Descúbrelo en Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

