En Eres Mi Bien, Vicente sorprende a Leticia llevándola a la playa, un lugar que ella guarda en su memoria como su refugio de la infancia junto a su abuela. Emocionada, le confiesa que nunca imaginó volver a ese espacio tan especial.

Vicente responde compartiendo que también solía ir allí con su hijo y su difunta esposa, resaltando que “aquí el mar es tan, tan tranquilo que puede apaciguar…”, frase que Leticia completa diciendo “las mareas del corazón”, logrando un instante de conexión entre ambos.

La conversación se vuelve aún más íntima cuando Leticia se abre y confiesa que de niña soñaba con ser libre como las aves, pero que la vida adulta la llevó a cargar responsabilidades, aparentar perfección y callar sus verdaderos deseos de tranquilidad.

Vicente, comprensivo, coincide con ella y no duda en responder a su pregunta sobre la felicidad: “sí, tuve mis bajones como todos, pero con mi casa, mi familia, mi barrio y sobre todo el amor, ¿qué más podría necesitar?”. Cuando él le devuelve la pregunta, ella guarda silencio y cambia abruptamente de tema, aunque antes de marcharse le agradece por llevarla a ese lugar tan especial.

¿Se animará Leticia a contarle a Vicente lo que realmente siente? ¿Podrá este encuentro cambiar el rumbo de sus corazones? Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

