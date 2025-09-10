En Eres Mi Bien, Rubén se infiltra en la fábrica durante el turno nocturno para ayudar a los delincuentes con quienes había pactado recientemente.

Aunque simula colaborar en el robo de mercancía, su nerviosismo despierta sospechas y lo enfrentan. En un intento desesperado, Rubén decide actuar y forcejea con el líder de la banda, quien lo apunta con una pistola.

Cuando todo parecía perdido, un ruido desconcentra a los malechores y Rubén logra lanzarse contra el jefe para intentar arrebatarle el arma. Un disparo suena y él cree haber sido alcanzado, pero en ese instante la policía entra en acción, reduce a los delincuentes y auxilia a un Rubén ileso, aunque con el susto en el cuerpo.

“No se puede morder la mano del que te da de comer”, les recrimina al verlos esposados, mientras Foncho le agradece su valentía, aliviado por descubrir el problema tras la desaparición de mercadería y lo invita a tomar algo para superar el mal rato.

