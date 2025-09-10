En Eres Mi Bien, Roxana y Foncho deciden unir fuerzas en la sala de este último, convencidos de que es momento de encontrar una solución definitiva para expulsar a Lucía de la casa de Roxana. Entre frustraciones y hasta propuestas descabelladas, bautizan su estrategia como el plan “patitas a la calle”.

Las ideas van desde cobrarle el alquiler, lo que podría generar un reclamo por “derechos de invitada”, hasta llamar a Meche, con el riesgo de un enfrentamiento mayor. Incluso se plantean meterle una rata en la cartera, pero el detalle es que Lucía cría ratas como si fueran hámsters.

Finalmente, tras varios intentos fallidos, ambos se miran fijamente y, sin necesidad de decir palabra alguna, saben que han llegado a la misma conclusión: una idea que podría ser el inicio de la solución.

¿Podrán Roxana y Foncho ejecutar su plan y librarse de Lucía para siempre? ¿Cuál será la estrategia que finalmente pondrán en marcha? No te lo pierdas en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

