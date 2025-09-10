En Eres Mi Bien, las historias se entrelazaron con fuerza. Valeria comienza a descubrir la verdad sobre Fiorella y su relación con Sebas, mientras que Roxana, desesperada, pide ayuda a Foncho para sacar a Lucía de su casa. Ambos incluso diseñan el plan “patitas a la calle”, con estrategias tan descabelladas como cobrarle alquiler o meterle una rata en la cartera, hasta que, con solo mirarse, encuentran la idea perfecta.

Por otro lado, Vicente llevó a Leticia a la playa, donde compartieron una conversación íntima sobre la vida, los sueños y la felicidad. Ella recordó su infancia y confesó su deseo de ser libre, mientras él reveló que, pese a sus altibajos, siempre se sintió feliz gracias al amor y su familia. Cuando Vicente le devolvió la pregunta, Leticia prefirió callar y desviar el tema, aunque agradeció profundamente el gesto.

La tensión también subió entre Mauricio y Foncho, cuando discutieron por las pérdidas en la empresa que llegan a 40 mil soles mensuales. Mauricio lo acusó de distraerse desde que conoció a Roxana, pero Foncho lo interrumpió molesto y aseguró que su vida personal está aparte del trabajo, aunque terminó reconociendo su error y prometiendo descubrir lo que está pasando.

Mientras tanto, Emerson y Meche intentaron sacar los mejores pasos de salsa en David, quien además decidió faltar a su partido de fútbol con tal de pasar tiempo con Francisca.

La acción llegó con Rubén, que se infiltró en la mafia que robaba en la fábrica. Aunque estuvo a punto de ser herido en un forcejeo con un delincuente armado, la policía intervino a tiempo y él terminó reprochando a los malechores que “no se puede morder la mano del que te da de comer”. Foncho le agradeció por su valentía y más tarde, en un bar, le anunció que lo contrataría como supervisor oficial de la empresa. Emocionado, Rubén gritó la noticia y recibió aplausos de todos los presentes.

¿Qué pasará ahora con Valeria y su descubrimiento sobre Sebas? ¿Lograrán Roxana y Foncho sacar a Lucía definitivamente de su casa? ¿Podrá Foncho resolver el misterio de las pérdidas en la empresa? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

